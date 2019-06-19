大S小S孖姊妹淘拍MV 　玩水槍大戰

歌手范曉萱、大S（徐熙媛）、小S（徐熙娣）和阿雅（柳翰雅）合體的新單曲《姐妹們的旅行》MV終於有得睇，以紀念她們的廿年感情，她們並邀請一路看着她們長大的林炳存操刀，MV中她們又戴上眼罩，拿着水槍互射，各顯個性，范曉萱在社交網說：「四姐妹就像是各自獨立具有特色，卻又相互依賴、各自用無形引力牽引彼此的星球，而四姐妹在MV中隨着歌詞忽遠忽近，前前後後地穿插在彼此之間出現的節奏，其實就是歌曲混音的概念，透過視覺剪接呈現出四人聲音在歌曲中的層次景深，這些手法與巧思都是四姐妹與導演透過討論的精心安排，希望能帶給大家耳目一新的視聽感受！」



她說這次緬甸旅行，是她們時隔18年後再度合作的新單曲，各人都且驚又喜。小S亦留言：「能夠四姐妹一起完成一首歌，真的覺得好幸福！也謝謝炳存老師，把我們的MV拍的很有感覺。」大S則留言請享用。



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