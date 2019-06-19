打擊黃牛炒賣　Ella開免費音樂P賀38歲牛一

台灣歌手陳嘉樺（Ella）為慶祝38歲生辰，一連兩晚在台北舉行音樂派對與歌迷一同慶生。Ella即場與歌迷分享感情、家庭及工作，開場便演唱新歌《囉哩叭唆》令全場氣氛熱爆，由於今次免費邀請了540名歌迷到場，她說：「淨化黃牛、清票成功，就是對自己最大的支持。」



Ella將脫口騷、音樂舞台劇、歌舞秀融合為一，和團隊一同炮製了「埃拉脫口騷」，以戲謔誇張對白把當今家庭親子溝通問題展露無遺。Ella表示「埃拉騷」早在半年前就開始籌備，從最初企劃、腳本到舞蹈、造型幾乎全程參與討論，Ella老公並任監製，是幕後最大推手及功臣，Ella說：「為了這場show，老公大概老了十歲！他常常半夜失眠想到點子，就叫醒枕邊人也就是我一起分享他的靈感，然後我們兩個就一起失眠！」



為了今次演出Ella推掉三齣戲劇演出及五場外地商演，早在3個月前開始排練，要背台詞、歌詞、走位及舞步，每天綵排超過8小時，Ella苦笑說：「連做夢說夢話都是在背台詞！」



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