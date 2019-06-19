阿仔1歲生日！吳雨霏：當媽媽一點都不容易

歌手吳雨霏（Kary）2015年下嫁圈外男友洪立熙（Brian），去年誕下囝囝Asher後，今年四月宣布佗第二胎。話咁快Asher已經一歲大喇！今日Kary就發長文為阿仔慶生，佢話對當日生B嘅畫面依然歷歷在目，而呢一年時間除咗過得好快，亦都好攰，但佢同時都學到好多嘢：「更體會到當一位媽媽一點都不容易，天下的父母都一樣，對自己吝嗇，對孩子卻可以傾盡所有，真的要為所有的父母掌聲鼓勵鼓勵。」Kary又好開心阿仔健健康康、肥肥白白：「謝謝你每一天帶給我們很多的歡樂，你是我認識最愛笑、最好脾氣的小寶寶，你永遠不會大吵大鬧，而且笑點好低，做個鬼臉又笑了。以後記得去到邊都要keep住你的招牌笑容和酒凹，祝你一歲生日快樂！爸爸媽媽好愛好愛你！」不過Kary就貫徹低調作風，只分享咗阿仔嘅背影同蛋糕相，大家暫時無緣見到Asher嘅招牌笑容同酒凹喇！網友就紛紛送上生日祝福，仲話好希望遲啲可以見到Asher個萌樣呀！



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