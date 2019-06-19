YG半年股價暴跌50%　旗下演員蘊釀解約潮

韓國YG事務所旗下男團iKON隊長B.I於上周爆出曾於2016年吸食大麻及迷幻藥，B.I雖發文否認涉毒，但承認曾想依賴毒品，並為此引咎退團。而同門天團Big Bang隊長G-Dragon（GD）與T.O.P均曾捲入吸食大麻案，勝利亦於年初爆出夜店風波後退團，並捲入吸毒疑雲，加上女團2NE1前成員朴春亦曾捲入禁藥風波，YG藝人接連牽涉毒品，被視為毒品溫床的YG事務所，更被網民戲稱為「YG藥局」。



昨晚播出KBS新聞節目《NEWS 9》便報道指網民認為即使楊賢碩辭任YG社長，事務所亦未有解決問題的對策，故決定發起罷買YG歌手的唱碟，更有韓媒指YG事務所形象插水，不少廣告商已開始拒用YG旗下藝人為代言人及續約，故旗下不少演員已蘊釀解約，並已積極聯絡其他事務所，據悉其他事務所更提出可為過檔藝人騁請律師與YG交涉解約事宜。而目前YG旗下演員包括車勝元、姜棟元、金喜愛、崔智友、劉仁娜、南柱赫與李成景等。



此外，有指GD於去年2月入伍前，對YG事務所總收益貢獻佔整體的70至80%。而YG事務所的股價於過去近半年已暴跌50%，昨日收市價為188港元，相較去年12月26日公司股價325港元，令投資YG的兩萬多名小股民便勁蝕超過12億港元。上周三有網民在青瓦台請願版發起要求停止YG事務所藝人活動，至今已有逾三萬名網民參與。而勝利再被追加確認與劉仁碩涉挪用夜店Burning Sun逾660萬港元資金，警方將於短期內將案件移交檢方並提出建議起訴二人。