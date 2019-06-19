小三想坐正　羅志祥曾偷食「巨胸娜美」？

台灣舞王羅志祥（小豬）與內地網紅女友周揚青感情穩定，一早就已經入晒屋見晒家長，得閒又會高調晒幸福，就係爭埋門一腳拉埋天窗！不過今日就有台灣媒體指有「真人版娜美」之稱、現年25歲台灣女星于大夢曾介入二人戀情，仲話有消息指于大夢為「坐正」，竟然Call記者偷拍佢同小豬蜜會照！



拍拖後先知自己係小三



報道指曾與黃立成、辰亦儒等傳緋聞嘅于大夢，早在2016年向朋友透露拍拖對象係演藝圈天王，已經交往半年，惟交往後先知對方有女友，她因變成第三者而心碎，覺得自己「很笨、被欺騙」，拍完新劇就赴美深造療情傷。不過分手前佢為咗「扶正」，竟搵咗狗仔隊去偷拍佢同小豬嘅聖誕節浪漫之約，想藉戀情曝光破壞小豬同正宮周揚青。



自爆拍拖細節



消息又指于大夢自爆同天王拍拖嘅細節，例如「他都會先確認沒車才叫我下去」、「看停對面能不能」，又指男友都揸朋友車嚟載她，掩人耳目，仲會叫佢喺車內瞓平，以免被狗仔隊拍到。



小豬大方祝福一切順利



對此，于大夢本人仍未有回應，而小豬經理公司則表示二人確實認識，但近幾年幾乎沒有聯繫，仲祝女方一切順利。