佩服阿仔有理想！陳美齡寄語爭取更好未來

曾風靡港日的歌手陳美齡（Agnes）大仔和平、二仔昇平和孻子協平，連媽媽都是美國史丹福大學的尖子生，日前她在社交網分享舉家到美國出席協平大學畢業禮的喜悅，令不少望子成龍的父母們又感動又羨慕。



Agnes接受長途電話訪問時，談及成為模範媽媽的感受：「真係唔敢相信咁快三個仔都已經大學畢業，能夠養到佢哋長大成人已經好開心，見到佢哋真係可以實現夢想、達成目標，我覺得非常幸運，其實係仔仔好努力，唔怕艱苦，好有耐心咁去爭取，大學畢業唔代表一種成就，只係將大學學到嘅嘢再貢獻返社會，同埋點樣做個自立同快樂嘅人，佢哋嘅人生路道只係啱啱開始。」



至於協平大學畢業後的發展，她就話阿仔會繼續留在史丹福大學深造攻讀碩士課程，因為他已經攞到好多學分，應該好快在年底完成碩士。她直言自己會選擇慢慢讀，但兒子想盡快工作：「佢係讀人工智能同計算機科學（Computer Science）會好易搵到工，佢想喺啲世界大公司工作或者幫啲聯合國嘅救援團體手，佢哋嘅理想，我都非常贊成，我都有啲佩服佢。」



Agnes更多謝長子和平給弟弟做了好榜樣，指和平是她第一個兒子，他的路比兩個弟弟行得辛苦：「佢高中、史丹福都係第一個考入去，我都好感恩我個大仔能夠照顧弟弟。」至於二哥昇平是個完美主義者，會用心做好每件事，絕不會中途放棄：「佢依家做工程師好適合，因為要好小心，同埋佢真係要做一件商品出嚟，史丹福大學都有幫過佢。」現時三個仔各有所長，並利用長處自立及貢獻社會，Agnes希望兒子們對未來仍充滿好奇心，繼續有發展空間、夢想，爭取更好的未來。



最後，Agnes想多謝曾支持及幫過她三位兒子的所有朋友：「親戚朋友、我同事都有影響同帶大佢哋，湊小朋友唔係我一個人能做到，有時需要人幫忙，有時教小朋友都需要好多榜樣。」又說看見三個仔站在一起時，作為媽媽會好感動，全世界都想感謝，又勉勵年輕一代的父母鼓勵小朋友追求夢想：「唔使一定要讀名校或大學畢業，只要兒女開心、健康，愛自己，父母就有無限量安慰。」



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