借一百萬畀朋友！麥明詩：唔還就以身相許

前港姐冠軍麥明詩在尖沙咀出席無綫節目《明愛暖萬心》記者會，提到在節目《＃後生仔傾吓偈》中講到為朋友可以去到幾盡話題，麥明詩自爆曾借一百萬給朋友解困，令人嘩然。



問到借錢給甚麼朋友？麥明詩說：「係一個男仔圈外朋友，識咗六、七年，我個人都易信人，相信佢就算破產都會用一生嘅努力還畀我，佢都已經還晒錢。」問到可有收取利息？她笑說：「我冇要求，但佢還多咗畀我，大概多咗幾個%，咁幾好，呢排股市咁難觸摸，可以幫到我又幫到朋友。」問到與對方可有機會發展？她笑說：「冇乜機會，大家識咗六、七年，冇乜火花。」



問到可擔心會有更多人向她借錢？麥明詩笑說：「都OK嘅，可以收多啲利息，但係會建立審批制度，要係單身男士，唔還錢就要以身相許。」不過，讀法律的麥明詩透露今次借錢也有找律師朋友草擬借據，若對方不還，也可以申請對方破產，保障自己。



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