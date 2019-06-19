綵排堅持真唱！薛家燕孖米雪載歌載舞

藝人薛家燕將於下周六（29日）在澳門威尼斯人金光綜藝館舉行《薛家燕愛你無限60年演唱會》。開騷前家燕不敢鬆懈，連日來忙於綵排練氣，並透露：「會加插全新的『登基』環節，並找米雪及王祖藍嚟做嘉賓。」



家燕對於開騷在即表示好大壓力、好緊張，並多謝嘉賓賞面：「好欣賞米雪喺舞台上嘅演出，香港觀眾睇佢拍劇多，但佢載歌載舞就好少睇到，我同佢走埠好多次，默契十足，我哋嗰Part會中國古典色彩濃厚啲。至於祖藍，相信大家都有睇過《Sunday扮嘢王》，我哋係扮嘢好拍檔，攞過好多次獎，希望會帶畀大家驚喜啦！」



綵排時，女兒擔心她太累而要求只排練跳的部分，到正式才「真」唱，但家燕一口拒絕︰「我話唔得，因為我有個習慣，排舞時一定要唱埋歌，否則到時上台又唱又跳至發覺啲抖氣位唔啱，仲唱到喘氣，所以我寧願綵緋時辛苦啲，因為我排十次，就唱足十次，自己熟能生巧，又可以練到氣。」



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