何珮瑜素顏最開心　搞到張建聲成面粉

藝人何珮瑜（Jeana）於電影《作家的謊言：筆忠誘罪》內，有一場老公張建聲去夜場滾，Jeana嬲爆到夜場「踢竇」的戲份，Jeana拉住「狐狸精」又鬧又打，更一腳踢落疊起的香檳酒及酒杯，搞到全場爆樽，又開滅火筒喪噴夜場，令張建聲跟同行的農夫成臉粉，提起這場戲，Jeana就表示拍時沒有膽怯：「我係同武指夾好晒，喺邊一層玻璃同用咩力度去踢，踢完之後要即刻行去邊個位置，因為只有一次機會，估唔到一take搞掂。我唔驚呀，現場都着晒長袖衫長褲同波鞋，好安全。」



於戲中飾演師奶的Jeana，完全無得扮靚，全片近乎素顏上陣，對此，她笑言：「冇得靚我唔知幾開心，等咗呢個機會好耐。其實拍完套戲都事隔一年，呢排再睇番發覺原來套戲好複雜，最起碼要分四個層次演，但因為拍時係跳拍，所以好多謝導演同編劇一路指導。我記得嗰段日子開工，都冇話跳唔到出去，最緊要係喺嗰個狀態入面，但要hold住呢種情緒係辛苦嘅，喊到眼腫都唔敢放鬆。」



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