為環保處女獻Sing！郭秀雲呼籲大家走塑

名媛郭秀雲（Sharon）一直致力為環保出力，身為海峰環保教育主席的她，為了呼籲大家走塑響應環保，早前親自填詞，寫了一首名為《乜膠都唔要》的環保歌曲，多年來未有公開演唱的她，亦開腔錄製這首歌，她指今次是以一首搖滾舊歌《Rock Around the Clock》來填寫新歌詞，而該曲亦曾被許冠傑改編為《加價熱潮》並大受歡迎，她希望用最簡單直接歌詞表達，大家齊心為地球要走塑。而歌曲將於2020年會全面推動，同時會有普通話版本。



自言是「半唐番」的她坦言：「平日我睇中文都有啲難度，但今次因為歌詞叫大家勿將廢物亂掉，要和應這個清潔浪潮，全部都係我自己心聲，所以幾個鐘已經填好。」至於歌名《乜膠都唔要》亦是希望貼地反映香港地文化。



她日前於公開活動獻唱了該首環保歌，廣告人物「大嘥鬼」更為郭秀雲伴舞，因為該首歌的調子大家都熟悉，所以現場反應熱烈，令她信心大增。



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