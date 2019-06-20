【閨蜜睡房】交換身份！蔣祖曼學囡囡扭計

藝人蔣祖曼（Joman）應東網巨星節目「海馬牌床褥特約」《閨蜜睡房》邀請任嘉賓，一連三集與主持人俞詠文（Angela）大談「陸蔚喬」，Joman說：「我諗係造型問題，喺街又冇想像之中咁多人認得我，因為我依家唔係粉紅色頭，但真係唔染得，太傷頭髮。（角色嚟得太遲？）冇太早太遲，如果早兩年有呢個機會，可能我未必會想，係小朋友出咗世後，至開始去計劃自己嘅事業。」



繼子：你唔係我阿媽



Joman 21歲便當繼母，照顧電影幕後老公陳卓麒與前妻所生的兒子，曾因繼子一句說話爆喊：「佢話我鬧佢嗰時，覺得我唔係佢阿媽；我錫佢嗰時，咪覺得我係囉，聽完我九秒九走入廚房喊。我都明，佢都係講真心說話。」幸而她講道理的性格，最終令繼子信服，母子關係亦佳，Joman說現時已想不起湊仔的辛苦，腦海只有開心回憶，更笑言希望與四歲的女兒交換一日身份，想試試扭計一整天。



老公讚性格單純



外表硬淨灑脫的她，內裏卻是鵪鶉，笑稱老公賜予她三個形容詞：依賴、愚蠢和路癡：「有一次佢話我蠢，跟住見我黑面，佢就兜番話我單純，如果連呢一點都冇，就冇優點，佢覺得係優點。」想知更多蔣祖曼的故事，就記得本星期五、六、日收睇《閨蜜睡房》了！



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