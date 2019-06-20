東方日報C1：羅志祥偷食32C「娜美」于大夢

台灣舞王羅志祥（小豬）與內地網紅女友周揚青（Grace）拍拖多年感情穩定，近年更屢傳婚訊。正當大家以為兩人情比金堅，昨日卻驚爆小豬背女友暗撻有「真人版娜美」之稱、現年25歲的台灣女星于大夢，有指擁32C驕人上圍的她為了「坐正」，竟放料給傳媒，逼小豬與女友分手！



出道以來緋聞多多的小豬一直是不婚主義者，但跟周揚青拍拖後，竟一改低調作風，經常在社交網晒愛。Grace亦學做好媳婦，親自下廚為羅媽媽慶生，更叫對方做「媽媽」，足證已過未來奶奶一關。據知，羅媽媽很喜歡Grace的爽朗性格，令出名孝順的小豬改變想法，開始以結婚為目標，有傳他已購入新屋作新婚之用，相信二人很快步入教堂。



拍拖才知小豬有女友



不過，昨日驚爆小豬偷食「來勢胸胸」的于大夢！女方的身材與日本動漫《海賊王》角色娜美同樣驕人，故被網民封為「真人版娜美」。而曾與黃立成及辰亦儒等傳緋聞的她，曾向朋友透露拍拖對象是演藝圈天王，並交往了半年，惟拍拖後才發現對方有女友，慘變小三的她自覺很笨，於是拍畢劇集後，遠赴美國深造兼療情傷。據知，她愈想愈不忿，故分手前竟找來狗仔隊偷拍她跟小豬於聖誕節的浪漫約會，希望藉戀情曝光破壞男方與Grace的感情，乘機坐正！



網上流出于大夢跟友人在社交媒體的對話截圖，她自爆與天王拍拖的細節：「等偶」、「ⅩⅩ路ⅩⅩⅩ號」、「但停車場不在大門要繞一下」等，有媒體查證，她寫的地址正是小豬的寓所。她又大爆男方跟她約會時小心翼翼：「他都會先確認沒車才叫我下去」、「看停對面能不能」，又指對方會駕駛朋友的座駕接她，圖掩人耳目，更會叫她在車上躺平，避免被記者拍到。



「祝她一切順利」



對於「戀情」曝光，小豬透過經理人公司回應，他沒否認曾與于大夢交往，承認彼此認識，但近幾年幾乎沒有聯絡，還祝她一切順利。而于大夢的經理人公司指她簽約後，的確經常請假。對於她直認與小豬曾拍拖，經理人公司初時不相信，但當于大夢向他們表示小豬跟Grace的感情轉淡，深信自己才是正印，即被公司反對她搞地下情或介入別人戀情，於是她才出此下策，向小豬設局。並指她是一個為愛沖昏頭腦的傻妹，寧願放棄演藝前途，也不願面對傷痛。



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