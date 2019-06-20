婚前新作神同步　蒼井優戲內外情路波折

33歲鈤奪得日本奧斯卡影后殊榮的蒼井優，月初宣布與秘密拍拖兩個月的42歲醜男諧星藝人山里亮太閃婚，於記者會上有記者以「戀愛經驗多的女演員」來形容蒼井優，即時令到這對新婚夫婦非常尷尬。無獨有偶，她婚前的新作《漫長的告別》中飾演的角色，正是男伴如車輪轉！



新片故事講述年邁父親昇平（山崎努飾）患上認知障礙症，母親曜子（松原智惠子飾）對他不離不棄、努力維繫家庭。長女麻里（竹內結子飾）因丈夫工作關係，和兒子一起移居美國，難以習慣異地生活，與丈夫兒子關係淡如水；次女芙美（蒼井優飾）男伴如走馬燈之餘，她也為了開餐廳的夢想疲憊不堪。一家人各有煩惱，但在陪伴父親的最後七年時光，讓她們重新感受家庭溫暖，令人生重新得到啟發。



作家中島京子親歷家人罹患認知障礙症後寫成《漫長的告別》，希望大家可從另一角度面對這被稱為「漫長告別Long Goodbye」的認知障礙症，這段時光不該只有悲傷，亦有開懷時刻，更應珍惜、學習好好說再見。



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