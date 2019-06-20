男人最痛！Taron大爆演艾頓莊最困難地方

美國男星Rami Malek去年因主演英國搖滾天團Queen傳記片《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》（Bohemian Rhapsody）而走紅，飾演主音Freddie Mercury的他更憑片中的精彩演出而一擊即中勇奪奧斯卡金像獎最佳男主角寶座。今年英國男星Taron Egerton亦向演技挑戰，在最新音樂傳記片《搖滾太空人》（Rocketman）中飾演英國傳奇男歌手艾頓莊（Elton John）。外界睇好Taron有機憑影片提名來屆奧斯卡影帝！



為藝術犧牲



原來29歲的Taron為個角色而下了不少苦功，據他表示除了苦練「艾頓腔」唱多首金曲之外，花最多時間原本就在髮型及化妝方面。由於70年代的艾頓莊頭髮較稀疏，所以拍攝前要染頭髮之外亦要將頭髮「偷薄」，而且更要剃高條髮線。可謂犧牲大！不過Taron毫無怨言，因為造型改變會有助他入戲。他笑說：「我要全年戴帽。而痛苦就係我去食飯時都唔可以除帽，怕造型曝光。但都冇所謂啦，全部都係為咗藝術！」



公開艾頓莊秘密日記



除了造型上下工夫之外，Taron亦表示艾頓莊幫助他很多。而最令他興奮就係艾頓竟然將自己的陳年日記給他看。他於訪問中更即場爆一些日記內容，他說：「記得佢寫好多嘢，例如個洗衣機又壞咗，而我最鍾意嘅一句就係：『尋晚我去食飯，有啲情緒化，掟爛咗一碟炸薯條。』」



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