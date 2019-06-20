7月狂歡！DJ SURA孝淵下月襲澳門Club Cubic

韓國DJ SURA因樣靚身材正加上氣質清新，成功俘虜不少男粉絲。早前到泰國芭堤雅享受陽光與海灘的她，更穿上比堅尼大騷爆逼上圍。



而DJ SURA將於下月6日強勢襲澳門，現身新濠天地的「嬌比」（Club Cubic）打碟，為全場觀眾送上火熱的一夜。曾穿梭韓國不同夜店演出的DJ SURA 擅長把K-POP與電子音樂混合，更曾為人氣女團BLACK PINK名曲《DU DDU DU DDU》混音。



至於同樣來自韓國著名DJ製作人CHOICE37與DJ SODA則分別於下月13及20日，接棒到Club Cubic演出，至於女團少女時代成員孝淵亦會化身DJ，於下月27日駐場打碟，送上精彩表演。此外，Club Cubic於下月逢周一、周三及同五晚分別準備了特別主題，包括逢周三晚的「Glam Wednesday Ladies Night」，以及逢周五晚的「White Sugar Girl's Night Out」，讓觀眾狂歡整個7月。



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