「神獸天使」蔡慧欣(Gemma)去年誕下女兒Meghan後,早前再度宣布懷有第二胎,認真開心。懷有4個多月嘅Gemma,近日同囡囡Meghan飛到布吉度假,仲嚟個大解放,見佢穿上三點式,大晒「Big」爆上圍兼騷出火辣身材,而腹部亦微微隆起,至於Meghan着上潛水裝兼戴上水袖,擺出趣怪樣,簡直萌爆!



網友都讚Gemma果然係靚媽,Gemma亦留言:「Not having to care how big your gut is when your pregnant in a bikini (懷孕嘅時候着比堅尼係唔需要理多大嘅勇氣)」





