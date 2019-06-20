【同性的愛】鄧萃雯終公開與陳潔儀關係

現年53歲嘅藝人鄧萃雯（雯女）單身多年，近日終於「破Dry」被傳與新加坡國寶級歌手、現年46歲嘅陳潔儀傳撻着，成件事聽落𢱑晒頭，但其實二人最近嘅社交網都早已透露玄機，就好似陳潔儀早兩日發文：「我好喜歡她（雯女）。她的不完美也是她最美的地方！不完美讓我們變得獨一無二！」而雯女又回覆：「喜歡她（陳潔儀）就恍如喜歡一個平時看不見的自己。」似足出櫃宣言！



亦因如此，網上就忽然爆出二人SheShe關係，網友起勢咁恭喜二人，熱情程度嚇到雯女今日凌晨公開二人真實關係，直指佢哋只係知己蜜友，又強調自己雖然Man，但依然喜歡男士：「我實在好奇，為甚麼兩個一向低調的人，只是訴說很開心交到一個知己蜜友，而且相處之後發現更多的喜愛和欣賞，居然會變成另類聯想呢？事源我們兩個在娛樂圈獨來獨往的女子居然一拍即合實在是奇異恩典，所以想分享這份難得的喜悅給大家；而且我一直相信，身邊除了可以有個伴侶之外，還有的藍顏知己和閨蜜情誼其實都同樣可貴，每一段純愛的交往都值得用心經營，因為愛會讓我們變得平衡和強大！明白優質男友不好找，大家可能是太替我擔心了，其實吃瓜的和關心我的都大可放心，我和套件都有天父的愛而且活得非常充實，完全不愁寂寞呢，我們的相知相遇實在是錦上添花。哈，我知我很男人，但我還是喜歡男[哈哈]！＃你們想太多了吧＃」