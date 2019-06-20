安妮新作片場血案！劇組人員被刺傷頸部停廠

曾憑《孤星淚》（Les Misérables）封奧斯卡最佳女配角的荷里活女神安妮希芙威（Anne Hathaway）近期為新版《妖巫傳說》（The Witches）開工，不過日前於英國赫特福德郡華納電影公司Leavesden Studio的片場就發生血案，一名男劇組工作人員被人刺傷頸部，拍攝工作一度叫停，暫時未知安妮與拍檔Chris Rock及奧蒂花史賓沙（Octavia Spencer）當時是否在場。



當地警方事後發聲明交代事件：「警方於約中午12時35分接報…一名男子頸部受傷，已經由救護車送院，而第二名男子就因為涉嫌傷害他人身體而被捕，相信兩人認識對方。」警方將繼續進行調查，而電影公司就表示警方已介入調查，未能回應事件。有傳事發時有百多人於現場，兩名同為工作人員的男子發生爭執後有人動手，用𠝹刀刺傷對方頸部，幾名工作人員立即上前幫助年約30多歲的傷者，消息火速於片場廣泛流傳！有知情人士表示：「大家都開始互傳短訊講發生咩事，所以我都出去睇吓，見到好多警察！我哋聽到好似話係一個舞台工作人員同搭建工爭執，呢個（電影）係好大嘅製作，（事件）對華納嚟講真係好尷尬。」



華納的Leavesden Studio佔地約200英畝，是為當地最大建築物之一，共有16個獨立電影片場，當中更有《哈利波特》（Harry Potter）系列電影的片場，開放予遊客遊覽，是為聞名的電影製作地。