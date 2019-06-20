隱瞞T.O.P吸食大麻　YG曾要求韓瑞希赴美

韓國天團Big Bang成員T.O.P於前年6月在當兵期間，被爆曾於2016年10月與練習生韓瑞希一起吸食大麻，最終被判刑10個月及緩刑兩年。而今日有韓媒採訪了韓瑞希當時所屬的事務所相關人士，大爆YG事務所於2016年已知此事，當時Big Bang正準備於年底推出新碟回歸，因擔心韓瑞希被人抓到吸食大麻，便會影響Big Bang回歸，故向韓瑞希的事務所表示知道二人吸食大麻一事，並提出要求安排韓瑞希赴美，最終韓瑞希於同年12月9日赴美國紐約，原定前年1月返韓，而Big Bang的專輯於12月13日發行，但因T.O.P其後接獲入伍通知書，需於前年2月9日入伍，YG為免節外生枝，又要求韓瑞希在美國多留數月。



韓媒又公開韓瑞希與T.O.P最初認識的經過，是男方主動聯絡她，韓瑞希於2016年10月8日收到T.O.P的短訊，他表示昨日在清潭洞的咖啡店見過她，便透過XX取得其聯絡方法，希望跟女方見面，二人隨後數度透過短訊聯絡，更一起吸食大麻。而另一名涉案的大麻供應商C某於2016年12月7日被捕，之後受查時供出韓瑞希有份吸食大麻，至前年6月更爆出T.O.P亦有份一起吸食大麻，而目前正以公益兵身份在區廳服役的T.O.P，預計今年7月8日退伍。



前社長楊賢碩隨後透過YG事務所發聲明表示以上的報道內容僅屬爆料者單方面的主張，沒有任何事實根據，並希望透過調查機構公開事實。