奇洛李維斯演超英？漫威主席：幾乎套套搵過佢

近期先後有《殺神John Wick 3》（John Wick: Chapter 3 – Parabellum）及配音動畫《反斗奇兵4》（Toy Story 4）上映的荷里活男神奇洛李維斯（Keanu Reeves），早前被爆被漫威（Marvel）睇中，力邀出演由安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）擔正的《永恒族》（The Eternals）！漫威主席Kevin Feige近日親身回應傳聞，雖未證實消息，但就爆出漫威一直想搵奇洛演超英，只是正等適合時機與角色，言論令粉絲大為驚喜！



Kevin表示：「我哋幾乎套套戲都搵過佢傾，我唔知幾時（成事），但我哋非常想搵出好好嘅機會（合作）！」而他將奇洛的情況與型男積佳蘭賀（Jake Gyllenhaal）相比，指積佳蘭賀同樣曾獲邀出演不同的漫威超英片，最後才落實拍《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）演「Mysterio」一角。除了《永恆族》，奇洛於2014年曾被爆有份為《奇異博士》（Doctor Strange）試鏡，當年他亦表示喜歡《奇》片的故事，平時亦經常去看超英片，但最後亦未成事。



