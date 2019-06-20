患乳癌粉絲母親逝世　指原莉乃窩心慰問

日本女團AKB48前成員指原莉乃十分有心，她獲悉粉絲的母親逝世，特別留言慰問及悼念。



一名身患乳癌的指原莉乃女粉絲Yuka日前在Twitter表示，6月18日晚上母親去世，噩耗太突然，她和家人都無法置信，母親與關注的人聊天一直很高興，她感謝曾與母親聊天及給予鼓勵的朋友。



而指原獲悉後，親自留言向Yuka慰問，並向她逝世的母親作出悼念，表示對噩耗感到震驚。指原同時感謝Yuka與病魔鬥病的過程中，仍不繼給她很多回覆和鼓勵，無法直接道謝感到很遺憾，今後會繼續加油，不負Yuka的支持。她最後表示無法參加葬禮只能在Twitter回覆，十分抱歉，並說天氣漸漸炎熱，叫Yuka注意身體。指原對粉絲的貼心關懷，獲粉絲讚許。



另外，指原早前在Twitter表示已加入《東京奧運2020》搶飛行列，申請的場次全數總額達156萬日圓（約11萬港元），若然全部場次抽中，她會破產。她今天在Twitter向粉絲報告喜訊，奧運各項目門票抽選情公布，基本上很多場次都抽不到，她可以避免因為奧運而變成貧窮，叫粉絲安心，不少粉絲獲悉都替偶像高興。