澳洲新聞節目報道BTS　涉種族歧視捱轟

韓團防彈少年團（BTS）爆紅海外，而澳洲公營電視台Channel9昨晚新聞節目「20 to One」亦有提及BTS，但內容卻涉種族歧視而捱轟。節目中主持人提到「排行榜第18位的...是現時最勁的防彈少年團」在場的英國諧星Jimmy Carr卻說：「我不認識，從未聽過他們！不過如果北韓領導人金正恩喜歡男團，南北韓就不會有開戰問題吧！」他又續說：「我聽說在韓國發生爆炸性新聞，還以為是韓國被炸了，卻原來是防彈少年團，但見到組合，就覺得原來他們都不外如是，還不如韓國被炸更爆！」



主持人不但以BTS的人氣來嘲弄南北韓的問題，之後又說：「BTS有歌曲登上美國排行榜首位，但原來隊中識講英文的僅得一位成員，真係神奇！我都好喜歡呢隊組合，跳舞好，但唱歌就另作別論吧？不過都還好！」節目即插播組合之前表演時，有成員唱歌出現失誤的場面。



而節目其中一名受訪者亦嘲笑了BTS去年出席紐約聯合國會議，隊長RM以英語代表演講的場面，並笑說：「還以為他的演講內容是與噴髮劑有關！」受訪者更說：「防彈少年團的粉絲真的很厲害，我有次在TWITTER留言問成員中是否有同志，即被大批粉絲圍剿，但明明當中肯定有成員是Gay的，7人中肯定有一名吧，這是數學題！」



事後電視台澄清沒有違反播放守則，只為增加報道內容的趣味性，並向為觀眾帶來不悅致歉，卻惹來更多粉絲不滿，要求電視台向BTS致歉，又在社交網發起＃channel9apologize＃channel9apologizetoBTS @ 20toOne @ Channel9的Tag，並狠斥澳洲向來種族歧視特別嚴重。



