劇透結局！「奸角」郭晉安被冤枉：個個喊晒

藝人郭晉安到電台宣傳劇集《白色強人》，表示今次演的反派跟之前不同：「慢慢劇情會發現係冤枉咗我，以前我做嗰啲奸角係為自己，但今次係冇個人利益。」他又謂姜大偉演的院長的奸戲是含蓄，而他的戲就是放射性較大。他亦劇透姜大偉劇中有絕症要做大手術，最後更昏迷：「而我有份幫佢做手術，觀眾可估下我究竟係幫佢定害佢，大家會知冤枉我，個個喊晒。」



他又謂劇中有新嘗試，會做一些以前禁做，但現時可以做番的事，就是吸煙，笑言：「劇本寫我要食煙，所以我就照食，但唔知嗰場有冇剪到。大家本身以為我唔會食，所以都冇準備夠煙，得5、6支煙，但要拍唔同角度，最終現場湊夠20支，所以要喺20 take內完成。」



獨自帶仔仔歐遊20日



問到仔女可有捧場睇劇？他表示囡囡怕血，囝囝就謂未睇得明，待長大後就會一次過煲番他以前的劇。講到暑假，他表示會獨自帶囝囝歐遊20日，因老婆歐倩怡要返夜校，囡囡就太細：「今次係第一次帶個仔去旅行，去20日都推咗幾個job，經理人都唔敢講推咗幾多錢，但父子情重要過賺錢。」