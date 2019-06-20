激讚辣到不得了！阮兆祥大爆肥媽死穴

藝人肥媽（Maria Cordero）、李麗霞（黑妹）、阮兆祥和黎耀祥自組成「媽妹祥祥」組合，六月初前往馬來西亞雲頂開演唱會，四人施展渾身解數，先後以「逆齡俏學生」、「情歌王子」、「筷子姊妹花」等勁爆造型，唱盡70-90年代英文經典金曲以及電視劇主題曲，令現場逾五千觀眾熱血沸騰。他們更走落台與觀眾握手，發揮親民本色。



四人年紀加起來超過二百歲的他們，挑戰扮演超齡「學生哥」及「學生妹」，祥師兄笑言：「其實都唔係好特別啫，我同黎耀祥都係演番自己，反而肥媽同黑妹嘅學生妹造型真係令我哋眼前一亮，辣到不得了，可以話係SPICY LADIES！」愈講愈興奮的他更大爆肥媽「死穴」：「大家咪睇肥媽平時大大聲，好似乜都冇有怕咁，其實唔係㗎，佢有樣嘢好怕嘅，不過唔係佢老公，而係榴槤呀！今次我哋呢個雲頂SHOW，有朋友拎咗啲貓山王嚟同我哋打氣，肥媽一聽到榴槤兩個字即走夾唔抖，真係畀佢笑死。」祥仔爆料肥媽的老公亦有同行，笑言肥媽私底下對老公相當「姣」，十分搞笑。



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