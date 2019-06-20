寫真集半裸上陣！溫碧霞捐80本做慈善拍賣

女星溫碧霞（Irene）繼5年前為慈善籌款推出慈善寫真集後，今個月再推出第三本寫真集《海潮》，擔任了多年愛心太使的她，今次專誠選擇慈善基金晚宴舉行當天出書，屆時更捐出80本寫真集進行拍賣，善款將全數捐贈微笑行動。



以「海潮」命名留念



對於寫真集名字由來，Irene表示一直感恩當年憑劇集《火玫瑰》中的「海潮」角色令她走紅，故多年來沒有忘記角色為她帶來的一切，故選用該角色名留作紀念。而去年專程為寫真到塞班島取景，不惜功本籌備了一年半時間，內裏更有超過20個造型，展示了多個不同感覺的Irene，既有高貴「胭脂扣」中的表妹、豪邁野性的𡃁妹仔、誘惑厘士內衣的妲己、當然也有招牌跌膊海潮，還有難得一見的優閒家居賢妻良母造型，當中Irene騷長腿之餘，又出動背部半裸，僅穿上喱士底褲，非常誘人！而寫真集將推出香港版及內地版兩個版本，本月底率先推出靚相為主的香港寫真版，9月再推出自傳形式的內地版，香港版將會於7月書展推出，屆時更會舉行簽書會。



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