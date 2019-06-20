麥明詩荷蘭邂逅才俊！馮盈盈直指對方收兵

藝人麥明詩及馮盈盈出席無綫《TVB Amazing Summer》記者會，二人齊齊為七月播映的《荷蘭好玩》宣傳，更笑言擔心節目是否能出街，就算出得都未知會否被撤回，盈盈笑言：「我講啲嘢都唔知出唔出得街，見唔見得人。」麥明詩又指怕人投訴。馮盈盈又指節目有去紅燈區拍攝，經常於醉住不清醒的情況下拍攝，她謂：「唔係要宣揚飲酒，自己真係唔飲得，飲半杯就醉醉哋，今次終於了解乜嘢叫單身氣場，荷蘭啲男士完全唔吼我，剩係吼住麥明詩。」麥明詩透露今次探訪了性工作者，其中有一對是Twins，馮盈盈又笑謂：「探完佢哋，我哋都有啲啟發，將來可以合作吓！」



盈盈直指明詩收兵



問到有否艷遇時，麥明詩又指認識一個英國年輕才俊，二人都有短訊聯絡，又笑指對方完全沒有跟馮盈盈聯絡，馮盈盈即酸溜溜謂：「因為佢feel到我係一個好專一嘅女朋友，我唔覺得有啲乜嘢損失。」當麥明詩指將來旅行可以找這位英國才俊幫手安排住宿及行程，馮盈盈即揶揄她：「咁妳咪即係收兵！」



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