打機致開工遲到仲逼同事OT？邦片導演解畫…

由英國男星丹尼爾格力（Daniel Craig）主演嘅第25部邦片《Bond 25》開拍後仍然是非多多，男主角丹尼爾早前拍攝受傷後，一度影響拍攝進度，傳出可能難與演奸角嘅影帝Rami Malek同場拍攝，近日又有傳41歲導演Cary Joji Fukunaga都影響進度，仲係因為打機出事！



Cary日前被爆因為打機而遲到3小時到片場開工，但仲要求劇組工作人員開OT，於周末加班追上落後進度，知情人士表示劇組勁不滿，不少人都拒絕於周末開工，包括要為部戲而放棄父親節！消息傳出後，Cary急急於社交網澄清，上載前輩Mark Tildesley嘅相，再撰長文講及對方提到有關導演工作嘅教誨，自言刻苦嘅工作本身有晒時間表，自己永遠唔會唔尊重努力工作嘅演員同工作人​​員。而Cary亦有講到自己於玩開嘅遊戲中，幾個月嘅進度仍然維持於63%，未有進展，證明無掛住打機唔開工，最後更笑言叫大家唔好喺佢未拍完《Bond 25》前，劇透遊戲結局佢知！





