黃德斌認離巢後易搵Job：都要搵食嘅

藝人黃德斌到電台出席書獎活動，表示自己平時會睇書，但不算很多，有時需要為角色睇資料，亦會看一些應用書如跑步等，笑言某程度上睇劇本多過睇書。工作方面，他透露現時拍緊打戲，笑言仲有排拍，記者打趣難不到他，他笑言：「10年前我都仲夠膽講，但So far都應付到，今次槍火戲多，結局都未知會點，但都會係啲連串動作戲。」



問到拍完此戲後可會有假放？他表示：「要接住拍另一套戲，都要搵食嘅，不過唔使打咁多，係警匪片。」問到現時離開無綫有否賺多了？他謂：「So far ok，都有工開，係容易咗接，以前會有劇喺身。（後悔應該早啲出嚟？）冇嘅，咩都係整定，如果早啲可能又會話我未夠成熟，所以冇得諗。」問到《逆流大叔》可有幫到他接工作？他表示：「某程度上係，好多人以為我淨係拍動作戲，但《逆》冇動作戲，所以係另一樣嘢，可以令我多元化啲。」



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