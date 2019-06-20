有患認知障礙風險！惠英紅恨拍拖刺激大腦

藝人惠英紅出席保險活動， 現場透過視網膜分析機進行認知健康測試，結果得出屬中風險，而紅姐因已故母親患有認知障礙，所以她一直全力協助推廣，令大家認識該症。她指照顧病患者要面對好大壓力，包括經濟上，每月醫療及照顧開支要花5萬元，對普通家庭很難應付，最後只能將病患者送到療養院、老人院，亦慶幸當年經濟上許可可以在家中照顧母親。



紅姐坦言因擔心遺傳認知障礙，所以每年都有去照磁力共振，但每次自己都好緊張兼心跳加速，而今次這種測試時間只用15分鐘就有結果，壓力減少不少，而報告是踩界到中風險，她謂：「咁都60歲，係正常衰退。」有冇預防方法？她謂：「一定要多刺激大腦，要學新事物，之前有去學英文、畫畫、音樂。（拍拖先夠刺激？）呢個都係啦，可能踩界原因就係Dry咗好耐，要努力加油先得。」



紅姐自言每日開工拍戲，好多同事都結晒婚，她亦不是搞三搞四女人，既不主動，又不會問人結婚未，笑言：「好難搞，我由細到大都唔係好多桃花，全部都去晒事業。（分啲桃花去拍吓拖？）我話事咩？（抽空出擊？） 唔得，女性要矜持， 唔好以為我係豪放女，呢方面我好差唔識放電。（當做戲囉！）做戲有人工㗎，我300幾度近視，又因乾眼症唔戴得隱形眼鏡， 成日睇嘢矇查查㗎，有靚嘢都睇唔到。」



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