大唱廣東歌！符致逸日本Busking勁驚險

創作歌手符致逸（Adrian）早前推出首張個人音樂特輯《City of Live》，繼香港、台北及北京三站之後，來到終站東京宣傳，今次日本之行他邀請了DJ梁文禮結伴同遊，並到不同地方開唱，一抵埗就先找來以往相識的樂手，到了天台Jam歌開了個Mini Live，由傍晚唱到天黑。除了演唱經典日文翻唱歌外，亦帶來自己的廣東作品《多加點真》，在他方表演廣東歌令他感到十分新鮮。而與當地音樂人交流亦是今趟的重點之一，今次Adrian邀請了一位很欣賞的新生代創作歌手Eden Kai一同合奏，兩人即興合奏《Chasing Cars》，一拍即合！



走上日本街頭當然少不了Busking的環節，Adrian帶同個人首張廣東專輯，而阿禮就在旁派發印有以日文介紹Adrian的宣傳單張。但過程十分驚險，兩人在神宮橋地鐵站前先遇上警察趕場，需要立即連同樂器轉址池袋站旁，過程相當狼狽，成功轉陣後，卻發現電子琴的踏板失靈，應該減小聲音時卻反而提高了音量，情急生智的Adrian只好即場反過來彈奏，幸好最後順利完成演出！除了日本民眾外，今次Busking亦巧遇來日的香港旅客，以及在日居住逾十年的香港人，他們表示在日本街頭聽到廣東歌感覺特別有親切感，更有人自掏腰包即場買專輯，令Adrian十分欣喜。完成四站City of Live後，他大讚今次音樂之旅非常好玩：「音樂係周圍都有，希望大家喺忙碌嘅日常生活中，可以細心啲去聆聽，同身邊家人朋友分享，從中會令到大家開心。」



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