劇集被抽因禍得福！蕭正楠：林夏薇行運喇

無綫逾六十位藝員包括蕭正楠、林夏薇、黃智雯、袁偉豪、姚子羚、麥明詩、馮盈盈等在將軍澳電視城出席「TVB Amazing Summer」活動，介紹暑假推出的新節目及劇集。



內地同步播出



蕭正楠與林夏薇宣傳劇集《十二傳說》，劇集原本去年播出，但因讓路給《延禧攻略》而被抽起。不過，劇集可謂因禍得福，由星期日播出變成在黃金時段星期一至五晚出街，蕭正楠說：「之前抽起咗係好事，今次擺番喺一至五播，仲由24集加到25集，同埋內地同步播出，古仔係講都市傳說，懸疑、神怪，啱晒7月鬼節睇，你（指林夏薇）行運喇！」



冇聽過林峯結婚



提到堂哥林峯傳年尾結婚，林夏薇說：「我真係唔知，睇到新聞都好驚訝，真係冇聽過佢講，如果真嘅話都留番畀佢自己講，若果有開心事作為屋企人都開心，你睇蕭正楠依家幾幸福。」



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