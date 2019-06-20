許廷鏗言語攻擊　鄭欣宜胃氣爆暴龍巨響

藝人鄭欣宜與許廷鏗（Alfred）為電影《樣衰衰奇兵》（UglyDolls）聲演粵語版，欣宜聲演的Mo姐（Moxy）是一個全身粉紅色、外貌趣怪，卻精力充沛、樂觀又勇敢的美麗大冒險家，帶領成班怪公仔一齊出走，但有啲騎呢！而Alfred聲演的大劉（Lou）是一個自命完美男神的公仔，歌精舞勁，對Mo姐成班騎呢怪公仔好唔順眼，表面上宣布要透過特訓進行改造，其實是想糟質他們！



二人不約而同表示角色跟自己性格相似，欣宜說：「最似係一樣充滿夢想，好有熱情去衝！」Alfred也認同：「我覺得Mo姐同欣宜星座都一樣都係雙子座！有時可以好興奮，有時又情緒低落，但好快又回復高漲，呢種感覺好似佢。而我最似角色就係外貌完美！」二人更自爆最樣衰一面，Alfred透露曾經在欣宜家扒在枱面睡着流口水！欣宜則自爆隨時隨地能發出胃氣，產生暴龍式巨響！



談到配音難忘經歷，欣宜爆被Alfred「言語攻擊」：「我最難忘是有一場戲，大劉向Mo姐講咗好傷害性嘅說話，我喺錄音室聽到忍唔住真係喊，但因為效果好，一Take完成！」



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