《小婦人》再拍電影版　愛瑪飾演大家姐

19世紀美國著名女作家Louisa May Alcott的文學名著《小婦人》（Little Women）最近被《不得鳥小姐》（Lady Bird）導演兼演員Greta Gerwig改編成新版。影片將於來年聖誕上映。電影公司最近公布影片的新劇照。



新版陣容鼎盛，除了「妙麗」愛瑪沃森（Emma Watson）飾演大家姐之外，《不》女星茜爾莎羅倫（Saoirse Ronan）、Eliza Scanlen及Florence Pugh則飾演她的三個妹妹。此外，憑《以你的名字呼喚我》（Call Me by Your Name）上位的「小鮮肉」添麥菲查洛美 (Timothée Chalamet）、奧斯卡金像影后梅麗史翠普（Meryl Streep）及羅娜甸恩（Laura Dern）亦會參演。



查實今次已非《小》首次被搬上大銀幕，之前已4度拍成電影。最早一部是1934年著名女星嘉芙蓮協賓（ Katharine Hepburn）主演的一部。而1994年的版本，更找來眾著名女星雲露娜維達（Winona Ryder）、 姬絲汀鄧絲（Kirsten Dunst）及嘉露兒丹絲（Claire Danes）等飾演片中馬其姊妹花。此外，香港導演吳回亦於1957年將《小》翻拍成港版。並由張瑛及夏萍擔任男女主角。