《小婦人》再拍電影版　愛瑪飾演大家姐

19世紀美國著名女作家Louisa May Alcott的文學名著《小婦人》(Little Women)最近被《不得鳥小姐》(Lady Bird)導演兼演員Greta Gerwig改編成新版。影片將於來年聖誕上映。電影公司最近公布影片的新劇照。



新版陣容鼎盛,除了「妙麗」愛瑪沃森(Emma Watson)飾演大家姐之外,《不》女星茜爾莎羅倫(Saoirse Ronan)、Eliza Scanlen及Florence Pugh則飾演她的三個妹妹。此外,憑《以你的名字呼喚我》(Call Me by Your Name)上位的「小鮮肉」添麥菲查洛美 (Timothée Chalamet)、奧斯卡金像影后梅麗史翠普(Meryl Streep)及羅娜甸恩(Laura Dern)亦會參演。



查實今次已非《小》首次被搬上大銀幕,之前已4度拍成電影。最早一部是1934年著名女星嘉芙蓮協賓( Katharine Hepburn)主演的一部。而1994年的版本,更找來眾著名女星雲露娜維達(Winona Ryder)、 姬絲汀鄧絲(Kirsten Dunst)及嘉露兒丹絲(Claire Danes)等飾演片中馬其姊妹花。此外,香港導演吳回亦於1957年將《小》翻拍成港版。並由張瑛及夏萍擔任男女主角。