爆拳王搞笑一面！張晉：有晚佢無啦啦...

藝人張晉、UFC拳王Anderson Silva和導演陳果出席電影《九龍不敗》上海發布會，活動甫開始，主辦方為張晉及Anderson Silva安排了一個情景劇場，分別要他們做出相對應的Pose，分別是互相挑釁、賣萌比心及小粉絲求拍照。兩位演員於台上玩得盡興，拳王更一反UFC拳王的形象積極比心賣萌，跟張晉一起合體比心，及後拳王更扮作小粉絲要求張晉拍照，引得全場大笑。



決鬥戲份險象環生



雖然二人於片中拳拳到肉，不過戲外卻相處融洽，張晉表示曾看過拳王比賽，欣賞他堪稱完美的實戰技術，而Anderson Silva則表示對他來說，演戲比真實打比賽更危險，但幸運今次能與偶像張晉合作，因已留意對方很久，同時也很感謝張晉於片場為身為「拍攝初哥」的自己提供不少幫助。而張晉被問到與Anderson Silva合作感受？他說：「佢好親切友善，同擂台上形象好唔同，試過有晚拍戲拍到好夜，Silva無啦啦叫醒晒自己五個小朋友講笑話着火，真係估佢唔到！」提到片中有場澳門塔決鬥戲份，張晉回憶起時拍攝點滴時也心有餘悸：「我本身畏高，其中有一場自己身上有四條威吔，但滾出去時就纏到隻腳，𠝹到甩了一塊肉，好在唔係纏到條頸，否則就要跟太太講再見！」



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