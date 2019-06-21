黃智賢食死貓！被陳煒怨罵30年

藝人黃智賢、張達倫、陳煒及李國麟等擔演、潘嘉德監製的劇集《好日子》將於6月24 日起，逢星期一至五於翡翠台播映，藉圍村故事探討人性中所謂的義氣、私心、得失和寬恕等問題。



《好日子》以圍村故事帶出三位青梅竹馬的主角，由年輕往事到成長後的感情轇轕。劇中張達倫（飾齊萬碩）、黃智賢（飾齊萬基）及陳煒（飾卞慧晶）於齊家村長大，但30年前的一件往事，令大家多年來受心病纏擾，不相往來。



張達倫酒後亂性被逐



劇中演張達倫父親的村長李國麟，30年前將兒子逐出村，自此萬碩去了澳洲落地生根，娶了妻子車婉婉（飾彭露娜）。而兩人的兒子朱敏瀚（飾齊賢佳）因一時好奇返港尋根，卻發生意外受傷，萬碩被迫帶同太太重回一直逃避的齊家村，多年的誤會、芥蒂，會否因30年後的重遇而化解？



黃智賢與陳煒合作無間，默契十足，他說：「呢套劇見親煒哥佢都鬧我，因為我又唔講得真相畀佢聽，要食死貓，就算講咗，佢都係鬧到我耷晒頭。」對於經常要動怒，陳煒笑言：「真係好辛苦，對一個人仇恨幾十年、放唔低係一件好難嘅事，當中有場戲我喺警署見到黃智賢，憎佢憎到搶手槍指住佢個頭，嗰場戲幾頁字又有動作，好似做舞台劇咁一次過，係好大壓力亦好好睇。」



強忍惡臭捉蛇



而張達倫於劇中與「酒」結下不解之緣，他因酒後亂性而被逐出村，之後去到澳洲買了一個酒莊，他說：「除咗酒外，我同蛇都好有緣，劇情講我要捉蛇，我依家先發現，原來蛇有陣味，係好臭嘅！」他與黃智賢相識多年，但首次合作：「佢知我今次多戲，好照顧我。」





余思霆橫刀奪愛？



現實中斯斯文文的簡淑兒，在劇中演巴渣、惡死的村長女兒齊珈，她笑言：「但之後要扮女仔追翟威廉，出嚟效果都幾好笑。」她憶述拍攝一場指罵前輩王綺琴的戲份時，心有點怯：「嗰場戲講我發酒癲，綺琴姐叫我再放啲， 令我拍得好安心。劇中好多前輩都冇架子，仲教咗我好多。」



至於首次拍劇的余思霆，在劇中演村長孫女楊沖，曾幫細姨簡淑兒追翟威廉，但最終卻與男方拍拖，她說：「多謝監製畀咗一個喺台灣返香港嘅角色我，所以我唔使擔心自己啲廣東話，可以專心演戲。」



車婉婉鬼妹仔難入鄉隨俗



藝人車婉婉少有拍劇，今次演張達倫的太太，在澳洲長大、鬼妹仔性格的她，與圍村長大的達倫背景有很大反差：「本身我哋兩夫婦關係好好，但我唔知佢以前喺圍村發生嘅事，後來佢帶我返香港，就引伸出好多矛盾。」車婉婉指拍此劇前不認識張達倫，合作後才熟落，加上大家都有小朋友，兩位小朋友亦因而結成好友，更經常有家庭聚會！



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