「翻版楊怡」巴士遭鹹豬手　老外甩鞋逃走

曾拍微電影及廣告的模特兒周靄兒（Julia），外貌似藝人楊怡。有10年做空姐經驗的她懂多國語言，尤其英語非常流利。日前她在社交網自爆被坐巴士時遭外籍男士非禮過程。



遭外籍女鬧「阻時間」



當日Julia獨自乘巴士從淺水灣出尖沙咀，坐在巴士下層最後的座位，外籍男則坐她對面，她在社交網發文大呻：「這名老外首先用手指伸入去撩我條膝頭哥位置穿窿的牛仔褲，再望住我淫笑。我好有禮貌叫佢『唔好整我，我不認識你』，之後他冷笑，再用腳撩我小腿再掃上大腿，我好嬲之後用手撥開他的腳。」她警告對方再非禮會報警，卻遭粗口問候兼搶手機，幸她奪回手機，並走上車頭向車長投訴兼報警，外籍男即強行打開車門，右腳卻被車門夾實，幾經掙扎掉下鞋子速逃。更慘的是，她遭同車另一外籍女士指罵，認為她連累大家要等候下一班車，認真慘慘豬。



看盡人情冷暖



對於被外籍女士指摘及大部分乘客袖手旁觀，她說：「我看到人情冷暖，全車人只有好心的司機，和上層一位男乘客幫我，司機叔叔還安慰我，說他看到很多這樣的事，女孩子要勇敢一點站出來。」



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