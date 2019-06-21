東方日報C1：溫碧霞瞓身T-back誘惑

年過50的「美魔女」溫碧霞（Irene）及羅霖將於今個書展推出寫真集，正面交鋒。Irene的靚相昨日搶先曝光，穿喱士T-back半裸趴床露半胸的她極盡誘惑！另邊廂羅霖亦以弗爆身材做賣點，兩女先禮後兵，果然薑愈老愈辣！



溫碧霞與羅霖都出過寫真集，由於二人身形絕不比年輕一輩遜色，故過往銷量相當不俗，如今不約而同於暑假舉行的書展出書，加上同樣作為慈善用途，預料會掀起搶購潮。



海潮妲己經典重現



現年52歲的Irene繼5年前推出慈善寫真集後，今次推出第三本寫真《海潮》，更專程到塞班島取景，團隊不惜工本籌備年半，以超過20個造型示人，除有招牌跌膊「海潮」Look外，更有誘惑喱士內衣的「妲己」造型，Irene裸背趴身擠出半胸，僅穿上喱士T-back，睇到一眾男粉絲流晒鼻血。此外，還有高貴《胭脂扣》中的表妹造型、豪邁野性的𡃁妹仔以及難得一見的休閒家居Look。



身為愛心大使的她，專誠選擇本月底慈善基金晚宴當天出書，屆時會捐出80本寫真集拍賣，善款將全數捐贈微笑行動。Irene表示一直感恩當年憑劇集《火玫瑰》中的「海潮」角色走紅，故選用角色名作為寫真集名字，本月底率先推出靚相為主的香港寫真版，9月再推出自傳形式的內地版，香港版亦會於7月書展舉行簽書會。



羅霖60萬晒水着



至於53歲的羅霖亦以索爆身材作賣點，還分別到泰國、韓國、上海及香港取景，她指新書理念是分享正能量：「我本書都唔算係寫真，內容係教大家點保養。我覺得出書係有使命，依家香港負面情緒太高，會影響個人體態，所以我會同大家分享點先可以Keep到靚，情緒好就可以抵抗好多病痛。今次製作費60萬，好開心本書未賣已經有贊助同朋友認購，封咗蝕本門，所以冇壓力，到時本書賣到嘅錢，會捐去單親媽媽慈善機構。」



先禮後兵互笠高帽



對於外間把她與Irene比較，羅霖表示不擔心，坦言只會跟自己比較，但就大讚Irene：「佢Keep得好好，好靚。」Irene亦與羅霖意見一致：「其實兩本書內容都唔一樣，所以冇得比，最緊要大家開心。（羅霖讚你Keep得好！）好多謝佢，哈哈。」



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