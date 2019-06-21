搞網上生意打個和　陳嘉容爆澳門遭騙財

名模陳嘉容去年底推出自家Cashmere服裝品牌，開始經營網上生意，做老闆至今已有半年時間，笑言仍在「守業」階段，然而她邊守邊攻，近日再投入檀香和桂花精華等護膚品，目標是將來推出的護膚及護髮系列，她說不同的生意會與不同的拍擋合作，但未試過與圈內人合作。



問是否擔心講錢傷感情？她說：「都有少少關係，不過拍擋都係由朋友開始，覺得做生意最緊要均真，白紙黑字，唔好擺感情落去。（有冇試過畀人呃錢？）做生意就冇，但做騷就試過畀人走數，十年前喺澳門做完兩場騷，收咗票後，第二日入票就彈票，間production house仲執笠，追唔番，都有六位數。」



她覺得護膚和護髮同樣重要，自爆曾遇過脫髮問題：「細個唔識，用錯平價嘅洗頭水，搞到甩咗好多頭髮，加上壓力和飲食唔好，做嘢又染髮又漂髮，對頭髮好傷，點解好多女士步入某個年紀就剪短頭髮，就係因為咁，但我覺得短髮會少咗魅力，自己最短只試過及肩長度，太短好難駕馭。」



鳴謝：Primee、Bijoumontre



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