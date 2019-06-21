造人成功？葉文輝大阪「破處」盛惠1,800

電台DJ葉文輝（啤梨）偕太太到日本慶生，以貼地價享受貴價美食及入住特色酒店外，兩人又在街頭錫面晒恩愛。現年44歲、結婚年多的他更宣布在大阪「破處」，至於是否造人成功，他則賣關子說：「遲啲先知。」



日前啤梨偕太太及兩位圈外朋友到日本旅行兼慶祝生日，於街頭巧遇工作中的陸浩明、歐陽偉豪（Ben Sir）及林穎彤。啤梨在三日行程中，玩得開心又盡興，大晒街頭錫面相：「今次我哋第一次去大阪叫綠橋嘅地方，屬於較冷門嘅旅遊點，所以冇香港人亦少內地客，多數都係日本同韓國人，更冇拖篋黨，好啱真係去Hea同想靜吓嘅人。」



嬲爆晨早交罰款



此行最難忘是人生第一次違例泊車，被罰了約1,800港元：「嗰晚我喺宇治食牛肉火鍋，見夜又有好多車泊喺餐廳附近，人泊我咪泊囉。點知食咗兩個鐘飯，就發現部出租車被貼咗一張違例泊車紙，好嬲，淨係抄我一個牌，喺香港我都冇試過被人抄牌，今次真係『破處』，仲要一早去警局搞咗好耐交罰款，我發誓唔會再犯呢啲錯。」



豪歎日本菜



不過整個行程都算圓滿，皆因入住又平又有特色的酒店：「喺市中心住酒店要成900蚊一晚，但我住綠橋嗰間只係500蚊咋，仲好乾淨，打開個篋仲有位行。試埋要一個月前Book、依家香港好興嘅Omakase（廚師發辦日本菜），雖然要千零蚊位，但香港食要成3千蚊一位，平好多。」



啤梨太太最開心可以到伏見這地方盡情品酒，價錢平又口味多：「嗰度專出清酒，有十幾種唔同嘅味，好似有啤梨、花味，10幾蚊細細杯任試，但我要揸車冇得飲，只係買咗支冇酒精成分嘅清酒返嚟做手信。」問到太太可有飲醉，讓他「為所欲為」？啤梨怕醜表示：「哈哈哈……總之我哋兩個好開心啦。（造人成功？）唔知喎，要遲啲問吓老婆先知。」



---------------

立即參加「賞您睇」： http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

