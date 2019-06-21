組愛回家草蜢？威龍保安三子拍住上搵真銀

處境劇《愛．回家之開心速遞》大受歡迎，其中「鐵面陳」王致狄、「王朝」莫家淦及「馬漢」衛志豪組成的「威龍保安」迅速入屋，三子感激觀眾支持，希望兄弟檔繼續拍住上，組成「愛回家草蜢」登台搵真銀！



王致狄憑「鐵面陳」一角人氣急升，劇中鐵面無私、對下屬非常嚴格的他，自爆當初要飾演兩位前輩莫家淦及衛志豪（Michael）的上司，甚有壓力：「第一次同兩位師兄合作，初頭真係有壓力㗎！好在佢哋全無架子，加上我哋成日三位一體，好快就熟咗，私底下亦會傾車經、生意經。」Michael指「鐵面陳」在上一輯已出現，兩輯合共登場近800集，笑言王致狄才是他們的前輩。



莫家淦唔介意騷肌



對於角色跑出，王致狄直認喜出望外：「我冇諗過自己有故事線同感情線，好多謝觀眾支持，喺街撞到我都會嗌我『鐵面陳』，好有親切感。嚟緊除咗有多啲同Rebecca（沈可欣飾）嘅感情戲，都想有多啲挑戰，好似之前抱過池美麗、群姐，希望之後可以抱到更多人。」劇中男星如陳榮峻、周嘉洛及吳偉豪等先後有騷肌戲份，莫家淦即自告奮勇：「其實我哋保安部咁弗先最需要騷肌，Michael佢幾時都Ready，我哋兩個就要一兩個月時間操番弗。」



衛志豪最愛「辣蟹」呂慧儀



另外，早前網上熱選「愛回家女神」，莫家淦表示心中女神是「群姐」許思敏，笑言若劇組舉辦水運會，期待「群姐」以水着示人！Michael則大讚「長腳蟹」呂慧儀夠晒火辣，堪稱「橋底辣蟹」；而王致狄就「鐵面陳」上身說：「我女神當然係Rebecca啦！只係平時收埋收埋，睇幾時一發不可收拾。」



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