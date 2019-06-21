再戀楊明緊張手震　高海寧唔浪漫煲劇偷師

藝人高海寧（高Ling）與楊明最近又結劇緣，日前為新劇首日開工，不過原定甜蜜場口，最後不歡而散！高Ling表示與楊明再演情侶十分期待，因角色戀愛大過天，與現實中的她剛好相反，故開工前喪煲韓劇及經典愛情電影取經。



繼劇集《婚姻合伙人》後，高海寧與楊明於無綫新劇《網絡騙案》中再有感情線，日前二人齊齊於西灣河開工，拍攝一場楊明即將赴英國受訓，到餐廳向未婚妻高Ling要求延遲一年結婚，結果令她拂袖而去的戲份。



唔介意押後婚期



與楊明再合作，高Ling表示不擔心對到悶，反而十分期待：「上套劇我哋有晒默契，相信今次會更有火花，唔知點解第一日開工我緊張到手震添！」她在劇中飾演戀愛大過天、浪漫為主的柔情女子，與她本人沒有半點相似：「我係摩羯座，對愛情腳踏實地好唔浪漫，所以今次要做多啲功課，睇多啲韓劇、小說之類，呢排就煲經典電影《甜蜜蜜》同《秋天的童話》。（若果男友同你講要遲一年先結婚會點？）頭先同楊明傾過呢個問題，我反而會開心，其實地點、時間唔係重點，最重要係個人適合。」



似家人冇晒感覺



再演警察的楊明，笑言近一、兩年演過不少警察部門，平日出街遇上警察，對方也會給他一個招呼眼神，彷彿當正他是同袍。問到今次與高Ling可有甜蜜戲份？他說：「睇咗幾集劇本都未有，可能之前喺《婚》劇咀得太多。（女友莊思明咪好安心？）不嬲都安心嘅，高Ling同思明係好朋友，平時拍完嘢一齊食飯又要我喺度，長年累月對住都冇乜感覺，好似家人咁囉！」



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