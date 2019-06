前組合2R成員黃婉君(Rosanne)向來非常疼錫兩個仔仔,每年都會為仔仔精心策劃生日會,繼去年大搞船P,最近細仔Daniel 6歲生日,佢就搞搞新意思,改以足球做主題,唔止準備足球造型嘅蛋糕,現場仲有大型足球布置,相當有心。



Rosanne喺社交網大晒多張生日會合照,更以英文留言隔空同仔仔大講心底話,佢提到當年細仔出世時,佢曾經一度好怕自己唔能夠好似錫大仔咁對細仔付出相同嘅愛,直至睇見佢哋長大,佢先發現自己雖然愛錫仔仔嘅方式唔同,但愛嘅程度卻一致,更坦言:「I love you both. And I thank you both for blessing my life.(我愛你們倆。我感激你們令我的生命充滿祝福。)」認真感動。



