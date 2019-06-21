曹格甫16歲舊相　網友震驚：佢整咗容？

馬來西亞歌手曹格（Gary）初出道時曾被指外貌不揚，唔夠高大靚仔，搞到佢情緒低落一直酗酒，甚至曾服用安眠藥自殺不遂，不過靚聲出眾嘅佢終拎埋台灣金曲獎歌王，真係厲害到震。事業成功，外形自然都要執執佢，近年積極操肌戒酒嘅曹格，成個Look都唔同晒，仲有網友懷疑佢真係有「執執佢」…



咁啱尋晚曹格喺社交網晒出16歲舊照，仲特別強調「沒整形就長這樣」，又話「16歲的我，可以再好看一些。」令網友打咗個突，因為相中佢塊面明顯比依家圓潤，對眼相對亦顯得又細又瞇，連氣質都唔同埋，同依家個型樣都幾大出入，難怪佢都自爆時常被同學取笑外貌：「那時候同學都叫我pizza face…很壞…」



之後佢都好感慨咁叫大家多啲體諒身邊人：「大家都不容易，不如體諒多一些，欺負少一些。」雖然都知佢未有整容，不過佢啲Hashtag真係睇到令網友誤以為佢咁大變化係「人為加工」呀！





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