YG定期為藝人驗毒　楊賢碩：汲取GD事件嘅教訓

韓國男團Big Bang的同門師弟iKON隊長B.I上周因被爆涉毒而宣布離隊，他被指於2016年吸食大麻及購入迷幻藥LSD，警方卻沒有傳召他進行調查，當時涉嫌向他提供LSD及一起吸毒的前練習生韓瑞希，曾向傳媒爆料指被YG的總製作人楊賢碩威脅，指當時曾被叫到YG大樓的7樓，與楊賢碩見面，對方沒收她的手機，並要求她改口供，不要供出B.I的名字，又指公司定期為藝人驗毒，如驗出有毒品成分，便會將藝人送到日本「打點滴」，將毒品成分抽走。



而昨晚播出的JTBC節目《Spotlight》就訪問了上周辭去YG所有職務的楊賢碩，對於YG會定期為旗下藝人驗毒，楊賢碩指YG內部有專門負責驗毒的職員，他亦曾經去過參觀，而驗小便的裝置是由美國購入，可以驗出多達12種的藥物成分，每兩個月就會為旗下藝人驗毒一次，問到為何要定期為藝人驗毒？他就指是因為Big Bang隊長G-Dragon過往曾爆出吸食大麻的事件：「我覺得要先預防，在爆出G-Dragon的事件後，大家都覺得YG有很大責任，所以一直在內部進行驗毒，而B.I在內部驗毒的結果是呈陰性的。」



對於被指曾叫韓瑞希到YG大樓見面，楊賢碩就解釋指：「公司是有基本的戀愛禁止令，當時B.I和韓瑞希正在拍拖的傳聞，所以我才叫她來。」他又否認曾叫韓瑞希改口供，對於被指曾要求韓瑞希赴美，更為對方支付在美國逗留期間的費用，並指警察與檢察都會放過她，楊賢碩亦一概否認：「在檢察和警察之中，我都沒有認識的人，我沒有給過她一分錢。」



另外，大檢察院已將警方及檢方當年涉嫌在調查B.I涉毒案時失實調查一事，交給首爾中央地方檢察院，要求檢察院嚴正調查。