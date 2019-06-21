激嬲同機乘客　Seventeen疑因遲到令班機延誤

韓國13人男團Seventeen本月17日結束在日本沖繩的演出，經那霸機場返抵韓國仁川國際機場，有當日乘坐同一班機返韓的乘客大爆Seventeen遲到而令航班延誤近1小時，該乘客發文指：「有某隊男團從沖繩入境，就是因為他們一行人，而令飛機遲了近一小時才起飛，他們很遲才掩着臉進入商務客位。」



而據指該班機本來已經因為天氣關係而延誤了30分鐘，因為Seventeen遲到，令班機共延遲了1個半小時才起飛，不少同機的乘客都大表憤怒，不滿Seventeen因為是藝人而要全機人一起等待，更有乘客說：「想幾時坐就幾時坐，不如坐包機啦！」



Seventeen所屬事務所就解釋指：「Seventeen成員和工作人員都是準備到達機場，但卻被機場方面叫停，要求全部成員和工作人員填寫資料，所以才遲了30分鐘登機。」事務所指在辦理登機手續時，航空公司職員表示他們不用填寫再入境表，但那霸機場方面卻突然要他們填寫，對為其他乘客帶來不便表示抱歉。



而航空公司方面亦為Seventeen解釋，當日班機因為天氣關係而延誤30分鐘，比原定時間遲了45分鐘到達仁川，而Seventeen遲了上機，只是令班機再遲了15分鐘出發，而並非他們令航班延誤1小時。