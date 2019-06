前港姐吳婉芳的二仔胡智同(Lynus)被視為「高富帥」代表,唔單止讀書叻,連運動都一樣咁勁,真係「真·男神」呀!向來有玩健身嘅Lynus,近日就飛咗去英國參加健美比賽,而一家人都有飛埋去支持佢,Lynus仲喺網上甫出全家福,並留言:「Couldn’t have done this without you guys!(冇咗你哋,我根本冇可能成功)」



見戴上墨鏡嘅吳婉芳企喺中間,旁邊就係曬到一身古銅色同一排朱古力嘅Lynus,一家人開心合照,其實吳婉芳一向甚少現身,不過為咗仔仔當然都要去支持啦!好多網民大讚佢哋高顏值,仲話婉芳仲係好年輕呀!