姚琰欣鬧爆導演三宗罪！提醒女演員要小心

藝人姚琰欣（Bonnie）早前有份主演的電影，去年11月在香港上映，最近就將在台灣上映，但昨晚她突然在社交平台爆Seed，大鬧電影導演魯宗岳幾宗罪，包括第一：「迫」演員付2萬元，否則無法出現在海報上，第二：被誣陷發放電影露點片段，第三：導演無故約她上酒店房補錄對白，似乎有不軌企圖。



戲中Bonnie飾演男主角女友，身為主演的她，但香港版海報上沒她的樣，只有香港首映禮海報有，但台灣首映禮海報沒她樣，更沒其名。對此Bonnie提供了幾張對話圖，證明劇姐要她付錢上海報，她又暗示發放電影片段的風波是由導演安排，搞到她被同戲的女演員王家淇屈。她又踢爆導演常叫她介紹女仔拍戲Casting，及做其女朋友。



對此她接受訪問時，嬲爆表示：「冇畀錢就冇得影海報已經好嬲，仲要冇埋名，不如連我戲份全部刪埋佢啦！我覺得好唔尊重我，戲入面連樣都冇見到嘅替身都有名出，入行以來從來未試過有咁嘅情況，就算係客串人哋都有出我名！」她續謂：「畀錢買海報位真係第一次聽到，除非你拍之前講明拍完要上海報要畀錢，我都畀得心甘情願！收完你片酬要畀番份片酬錢你，我建議佢下次叫演員畀錢買位拍戲啦，直接啲！」她又爆本身片酬畀了一半：「原本話台灣殺青畀埋尾數，但最後冇畀，返到香港催佢先入埋另一半數！」



她坦言以後不會再與這位導演合作：「希望其他演員都要小心，要話畀全部人知等佢冇得再呃女仔！」她大爆：「佢好鍾意試鏡叫人上酒店房試，所有女演員都被叫過，但我冇去。但拍完之後有一次佢嚟香港叫我去佢酒店錄對白VO，我話我唔喺香港，問佢邊句要錄又唔講，之後問佢佢又話唔使錄。」她坦言不會為上位而就範上房：「如果要為上位就範上房都唔係同呢位魯導演啦！」



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