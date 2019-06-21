確認高正安地位？陸詩韻：等我事業有成先諗

藝人陸詩韻到電台接受訪問，講到其網上美容用品生意早前獲獎，她表示：「我自己都好意外，公司成立4年，今年已經有3個獎，真係好振奮，係強心針。」她坦言今年營業額其實不及上年，因為零售業市道差，但會繼續努力。問到想何時開實體店？她表示：「其實之前冇諗過要開舖，因為擔心實體店要捱租，唔想咁大負擔，但都想計劃年半至兩年內開實體店，想喺九龍同香港區各開一間。」



問到她可會忙於打理生意，很難分配時間？她表示：「唔會，我都調整得OK，我可以補拍《法證先鋒4》，同埋都有啲表演。」問到可有時間拍拖？她笑言：「我反而唔關心呢樣嘢，想努力養自己同屋企人先，唔係唔想談情說愛，我對愛情都有幻想，不過38歲都想為事業衝。」提到緋聞男友魔術師高正安，她笑言：「好多朋友都好好，佢係其中一個好好嘅朋友。（幾時確認對方男朋友地位？）等我事業有成先再諗。」



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