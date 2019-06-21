舞台劇反應熱烈　狄龍被讚「大師級新手」

由狄龍、閻奕格、沈震軒主演的12場音樂劇《搭錯車》昨晚開鑼，首演反應熱烈，不少觀眾感動落淚。謝幕時眾演員站台向觀眾致謝，身兼藝術總監、監製及導演的高志森致辭時邀請了多位嘉賓上台，包括《搭錯車》電影原作者及音樂劇出品人黃百鳴與及當年電影出品人麥嘉。最令現場觀眾驚喜，是邀請了當年電影版飾演女主角的劉瑞琪專程從台灣來港，令觀眾驚嘆58歲的她風采依然！



狄龍做「大師級新手」



高志森說：「閻奕格今晚現場演繹了十六首歌，唱功了得，排咗個半月時間，冇一粒音係失準！狄龍大哥完全冇舞台劇演出經驗，但佢係大師級嘅新手。」 狄龍謝幕時合十謂 : 「我係第一次參與舞台劇演出，我愛上咗，今次係每一位演員完全投放咗佢哋嘅熱情畀觀眾，所以令演出成功。」



劉瑞琪睇到眼濕濕



看完演出後，劉瑞琪說：「30多年前如果沒有黃百鳴就沒有《搭錯車》電影、沒有今天的劉瑞琪，沒有阿美。今天可以站於《搭錯車》眾演員的中間，是最不可思議的緣分，我看狄龍大哥演啞叔到了最後的時候，我沒想到自己會是那麼感動，因為當年電影的啞叔孫越叔叔去年過世，今晚看音樂劇時，以往一幕一幕畫面、劇情都奇妙地在我面前重現，令我很激動！而且音樂劇的每一首歌都很難唱，如果當年我能唱就不得了啦，所以很敬佩閻奕格的演繹，加上今天能見到很多老朋友是很開心。」黃百鳴表示：「很多人以為當年的這電影是一部台灣電影，其實是香港電影，是當年新藝城的出品。」



麥嘉狂讚高志森狄龍



麥嘉表示很多人都想將這電影做舞台劇，但要將電影搬上舞台劇演出是非常困難的，因為當中故事很複雜，然而高志森就將電影手法加上去，令觀眾唔悶。麥嘉又大讚狄龍演啞叔，難度好高，要用手語及身體語言表達，而閻奕格與沈震軒都唱得好好！





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