同家人斷聯絡？　傳勝利夜店爆料者被刺傷

韓國天團Big Bang前成員勝利經營的夜店Burning Sun今年先後爆出暴力、性侵、毒品及逃稅等嫌疑，而勝利更因涉為海外投資客安排性接待、挪用公款及違反食品衛生條例而被立案調查。前傳媒人金英浩今日在YouTube直播上，指Burning Sun醜聞的最初爆料者的性命正受到威脅：「包括金尚教等爆料者，都和家人斷絕聯絡，避免被人找到，最初爆料的其中一人，不久之前更被人用凶器攻擊。」



金龍浩指受傷的爆料者已故意隱居，沒有人與家人見面，但還是被人找到，並用凶器刺傷，但刺傷人的疑犯就聲稱他是偶然地刺傷對方，金龍浩又指：「警方應該儘快公開這件事，我知道警方正在調查這個案件。」但警方就向韓媒否認有此事，首爾地方警察廳廣域搜查隊指：「有關警方正在調查Burning Sun最初爆料者被人用凶器刺傷一事並非事實，我們並沒有進行相關的調查，雖然外界正流傳有最初爆料者受傷一事，但我們經確認之後，證實並非事實。」



警方又指爆料者對直播節目的內容感到驚訝，而爆料者正在安靜地過着平凡的生活，並非如節目所說的被人刺傷。